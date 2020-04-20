Corona virüsünün ülkemizde yayılması sonra hükümetin yürürlüğe soktuğu yardımlardan biri de, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL nakdi yardım paketi olmuştu. Sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik ödeme gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde ilk faz ödemeleri tamamlanmış 19 Nisan’da ise 2. faz ödemeleri başlamıştı. Bakan Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 2,3 milyon 1000 TL nakdi yardım yapılacağını söylemişti. Bu noktada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikinci 1000 TL'lik yardım ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk; “Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız.” dedi.

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. fazda olduğu gibi yine başvuru yapılmadı. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edildi ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödendi. 3. faz ödemelerinde ise başvurular alınacak.

1000 TL sosyal yardım parasını kimler alabilir?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce sosyal yardım alan ve 1. kısımda dağıtılan 1000 TL'lik yardımdan yararlanmamış kimselere ödeme yapılacak. Yardımların toplamda 2.3 milyon haneye ulaştırılması planlanıyor. Dün resmen başlayan sosyal yardımların ikinci kısmı, vakıflar tarafından belirlenen ailelere yine PTT kanalı ile yapılacak. Corona virüsü sebebiyle şubelerde yığılma olmasının önüne geçmek için ödemeler görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evinde yapılacak.

3. faz sosyal yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda üçüncü kısmın olacağı bilgisini de verdi.

Bakan Selçuk, “3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

3. faz yardımları için başvurular e-devlet üzerinden alınacak. Başvuruların ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği ise yine Bakanlık tarafından açıklanacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde içeriğimizde yerini alacak. Öte yandan kullanıcılar da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak gün içerisinde dönem dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu hizmetleri kontrol edebilirler.