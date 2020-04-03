Son dakika haberi... 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL’lik sosyal yardım ödemelerinin 2 milyon haneye yapılacağını ve ödemelerin 1 Nisan’da başlayacağını duyurmuştu. PTT şubelerinden yapılacağı duyurulan sosyal yardım ödemeleri nedeniyle PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle şubeler kapatıldı. Şubelerin kapatılmasının ardından sosyal yardım ödemeleri nasıl ödenecek sorusu ihtiyaç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya başladı. İşte Sosyal yardım ödemesi hakkında merak edilen detaylar.

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman ve nasıl ödenecek?

Sosyal yardım ödemelerinin PTT üzerinden yapıldığını duyan vatandaşlar merkez PTT şubelerinde yoğunluk oluşturunda yeni kararın çıkması da gecikmedi. Buna göre bundan böyle sosyal yardım ödemeleri evlerde dağıtılacak. PTT görevliler ve Bekçiler eşliğinde yapılacak olan sosyal yardım ödemeleri için kimsenin evinden çıkmasına gerek kalmadı.

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

Sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

1000 TL yardım parası kimlere verilecek?

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım

(Yaşlı Aylığı,

Engelli Aylığı,

Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.



