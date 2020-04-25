Çağın getirdiği unsurlara bakıldığında kilo insanoğlunun en önemli sorunları arasında yer almaya başladı. Özellikle başta fastfood yiyecekler olmak üzere günlük pek çok içecek ve yiyecek ciddi şekilde kilo alımına neden oluyor. Değişik besin kaynaklarından alınan kalori ile beraber paralel olarak kilo artışı ortaya çıkmaktadır. Örneğin gün içerisinde 1 kilo almanın toplamda 7000 kaloriye eşit olduğu bilinmektedir. Yani değişik yiyeceklerden alınan 7000 kalori kişinin bir kilo almasına sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka dikkatli olunmalı ve doğru diyet üzerinden dengeli beslenme ele alınmalıdır.

1000 kalori kaç kilo (Kg) yapar?

Kilo vermeye karar veren ya da diyete giren pek çok kişi 1000 kalori kaç kilo (KG) yapar sorusunu merak ediyor. Bunun cevabı ise 1000 kalori alımının toplamda 142,5 grama eşit olmasıdır. Yani gün içerisinde 1000 kalori alındığı düşünülürse, bir hafta içerisinde 1 kilo almak anlamı taşır.

Bu da 1 ayda toplanan 4 kilo alma sebebi oluşturur. Özellikle zaman içerisinde kilo alımı ile beraber vücut daha yüksek oranda besin istemeye başlar. Bu da 1000 kalorinin üzerine çıkarak gün içerisinde daha fazla kilo alımına sebebiyet verir.

Günlük 1000 kalori vermek mümkün mü?

Pek çok insan ele aldıkları diyet ile beraber günde ne kadar kalori verebileceğini merak eder. Bu konuda elbette kişinin vücut indeksi ve bünyesi ile beraber isteğine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün.

Ancak eğer azim ile beraber irade sahibi olunursa, gün içerisinde 1000 kalori vermek mümkün. Yani günlük olarak tüketilecek besin kaynakları içerisinden 1000 kalori çıkarıldığı zaman, bir hafta içerisinde 1 kilo vermek mümkün. Günlük yiyeceklere dikkat etmek suretiyle özellikle karbonhidratlı besin kaynaklarından uzak durarak, sağlıklı şekilde kilo verme ve istenilen vücut yapısına ulaşılabilir.

1000 kalori yakımı için neler yapılabilir?

İstekli olunduğu takdirde gün içerisinde 1000 kalori yani 142,5 gram kadar kayıp yaşamak mümkün. Bu da bir haftada yaklaşık olarak 1 kiloya tekabül etmektedir. Tabii bunu gerçekleştirmek için belli başlı bazı unsurları ele almak gerekir.

- Mutlaka doğru diyet üzerinden dengeli beslenme gerçekleştirilmelidir.

- Özellikle yüksek karbonhidrat içeren besin kaynaklarından mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

- Tüm yiyeceklerden eşit oranda yenmeli ve bu diyet listesine uygun şekilde ele alınmalıdır.

- Gün içerisinde egzersiz yapılmalıdır.

- Mutlaka günde yarım saat veya 1 saat koşu ya da yürüyüş yapılmalıdır.

Bir ayda 4 veya 5 kilo vermek mümkün mü?

1 ay içerisinde 4 ya da 5 kilo toplamda 28000 kalori vermek anlamına gelmektedir. Yani gün içerisinde ortalama 1000 kalori vermek anlamına gelir. Peki, bu mümkün mü? Doğru diyet listesi ve spor ile beraber sağlıklı beslenme üzerinden elbette mümkün. Mutlaka tüketilen yiyecekler üzerinden kalori hesaplaması yapılmalı; aynı zamanda sabır gösterilmelidir.



