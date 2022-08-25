100 yılın maçını Akşehirli hocalar organize etti

Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya’nın Akşehir ilçesinde 100 yıl önce düşman istihbaratlarını yanıltmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile organize edilen futbol müsabakasının temsili oynandı. ‘24 Ağustos Onur Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Nasreddin Hoca Stadyumunda oynanan ve eski ünlü futbolcuların katılımı ile gerçekleştirilen futbol maçını emekliliğe ayrılan hakem Deniz Çoban yönetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da kısmen katıldığı futbol maçında eski futbolculardan Zafer Tüzün, Özer Hurmacı, Şenol Ustaömer, Cem Pamiroğlu, Şenol Çorlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya aynı takımda yer aldı. Akşehirspor U12 Takımı ile şöhretler karması takımının karşı karşıya geldiği mücadele 100 yıl önceki gibi 2-2 berabere sonlandı.

Akar'dan miniklere...

Futbol maçı öncesi sahaya çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da minik futbolcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Bakan Akar minik futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, sahadan ayrılırken vatandaşları selamladı.

Teknik direktör kardeşler

Bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde ise Türk futbolunun en genç teknik adamı olarak bilinen Selçuk Erdoğan ile Atletik Performans ve Analiz uzmanı kardeşi Emre Erdoğan'ın katkıları büyük oldu. Akşehir'de doğup büyüyen kardeş antrenörler organizasyonu hayata geçiren isimler olurken ikili plaket aldı.