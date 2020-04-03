Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın maske yasağını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir hamle geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacak." açıklamasını yaptı.

100 bin maske nerede dağıtılacak?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, ayrıca 100 bin maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı ve ''Metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda yarın 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır, bilginize.'' ifadelerini kullandı.







