10 ülke UEFA eEUR0 Finallerine katılıyor

Corona virüs tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılma gösterirken, futbol da durma noktasına geldi. Futbolun patronları ise taraftarların ilgisini çekebilecek projelerle çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak bu hamle UEFA'dan geldi.

UEFA, eEURO 2020 turnuvası ile futbol taraftarlarını ekran başında toplamaya çalışıyor. KONAMI'nin ürettiği PES 2020'nin oynanacağı turnuvada esporcular ülkelerini temsil edecekler. Mücadeleler UEFA'nın YouTube kanalları üzerinden yayınlanabilecek.

Yarışmanın grup aşaması Pazartesi günü sona erdi ve doğrudan finallere giden 10 takım belli oldu:

• Bosna Hersek

• Fransa

• Almanya

• Yunanistan

• İsrail

• İtalya

• Lüksemburg

• Hollanda

• Romanya

• Sırbistan

20 ve 27 Nisan tarihlerinde yapılacak play-off'larda yine karşılaşmalarda devam edecek. En iyi altı takım, her iki gruptan en iyi üç takım da final turnuvasına girecek.

Kıtadaki en iyi 16 ulusal efootball takımı 23 ve 24 Mayıs'ta yapılacak çevrimiçi final turnuvasında yarışacak. Finalistlerin Temmuz ayında Londra'da toplanması planlanmıştı, ancak turnuva neredeyse sanal olarak gerçekleşecek.

Play-off ve final turnuvası maçları, ilerleyen günlerde UEFA’nın YouTube kanalında yayınlanacak:

• MD5 - 20 Nisan Pazartesi, (play-offlar)

• MD6 - 27 Nisan Pazartesi, (play-offlar)

• Final turnuvası - 23 ve 24 Mayıs (en iyi 16 takımı içeren)