Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 664 olduğunu belirtilirken, 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 31.029.363 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 27.093 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 8.642 olarak açıklandı



