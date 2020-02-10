10 numara kim? Emre Akbaba mı, Belhanda mı?

Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası eserken Younes Belhanda iyice gözden düştü. 10 numaralı formayı giyen Faslı futbolcu ikinci yarıda formasını Emre Akbaba'ya kaptırdı...

Belhanda bu sezon 13 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performansı ile sınıfta kaldı. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenen Faslı futbolcu gelen teklifleri kabul etmeyince takımda kaldı ancak ikinci yarıda çok fazla forma şansı bulamadı.

Belhanda gözden düştü

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5'te 5 yaptığı son maçlarda Belhanda sadece Kayserispor maçında forma şansı bulabildi. 29 yaşındaki futbolcu cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında da forma giyemedi.

Emre Akbaba fırtına gibi döndü!

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Emre Akbaba ise performansı ile 10 numaralı formanın gerçek sahibi olduğunu gözler önüne serdi. Son 5 Süper Lig maçının 4'ünde 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu 2 golle takımına katkı sağladı. Yıldız futbolcu ayrıca Kasımpaşa maçında bir de penaltı yaptırdı.

Editörün yorumu...

Belhanda 10 numaralı formayı giymese oynadığı futbolla 10 numara olma ihtimali kimsenin aklının ucundan bile geçmez. 8 numara olarak çıktığı son Kayserispor maçında da beklentilerin çok altındaydı. Kötü performansının üstüne Emre Akbaba'ya formayı kaptırmış olması onu iyice demoralize etmiş görünüyor. Sezon sonuna kadar da yedek kulübesinde alternatif olmaktan öteye gideceğini sanmıyorum. Emre Akbaba'ya gelince hem kanat hem de 10 numara olarak Belhanda'dan kat be kat daha yetenekli. Kendi performansı dışında takıma ve Feghouli'ye katkısı inanılmaz. Galatasaray Emre'yle hucümda resmen sınıf atladı. Son 5 maçta atılan 17 gol bunun en güzel göstergesi...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr