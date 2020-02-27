10 numara değil forvet Boateng

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 2 gollük performans sergilemişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın performansından memnun olduğu Ganalı oyuncuyu, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Burak Yılmaz’la beraber çift forvet olarak oynatacağı öğrenildi. Önceki maçlarda Adem Ljajic’in yerine 10 numara hattında oynayan Boateng’in, yarın takımın gol yükünü sırtlayan isimlerden birisi olması bekleniyor.