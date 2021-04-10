Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2497 olduğunu belirtilirken, 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 41.297.580 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 33.702 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 52.676 olarak açıklandı