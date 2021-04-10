10 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2497 coronavirüs hastası tespit edildiği, 248 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 33.702 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 52.676 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2497 olduğunu belirtilirken, 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 41.297.580 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 33.702 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 52.676 olarak açıklandı