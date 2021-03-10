Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 814 olduğunu belirtilirken, 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 34.548.238 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 29.227 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 14.556 olarak açıklandı



