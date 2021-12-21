Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , 10 maçtır kazanamayan Altay'a konuk oluyor.

Altay evinde kötü performansa sahipken, Trabzonspor son 5 dış saha maçında 4 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Altay, son hafta Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Mustafa Denizli, takımının zayıf savunmasına bir türlü çözüm bulamıyor. Ligin en güçlü hücum takımına karşı mücadele edecek olan İzmir ekibinde kaleci Lis'e büyük iş düşüyor.

Trabzonspor, son maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Hücum da kusursuz görüntüleri dinamizmleri ve akıllı pasları onları ligin en güçlü takımı yapıyor. Dorukhan'ın orta sahaya geçmesi ve Bruno Peres'in sağda başlamasıyla birlikte defans hattı oldukça gelişti. Abdullah Avcı takımının bu maça hızlı ve istekli başlaması bekleniyor.

Oran Analizi

Trabzonspor için rakiplerine 3.25 oran verildiği toplam 5 maçta hiç kaybetmezken, 1.5 üst oranı 1.14 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.