10 M Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımı dünya dördüncüsü

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımı, ABD ile bronz madalya mücadelesine çıktı. Milli sporcular Mustafa İnan, Yiğit Yıldırım ve Adnan Efe Uçar finalde ABD’ye 10-16 skorla yenilerek müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Skeet Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Muhammed Seyhun Kaya ile Sena Can takım halinde attıkları 127 puanla sıralama müsabakasını 9. sırada bitirdi.