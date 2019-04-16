’10 kişiyle bile...’

Soldado, derbinin ardından Instagram’dan yaptığı paylaşımla Galatasaray’a taş attı

16 Nisan 2019, Salı 06:20
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’10 kişiyle bile...’

Soldado, derbinin ardından Instagram’dan yaptığı paylaşımla Galatasaray’a taş attı: Canımız yanana kadar mücadele ettik. Her şeyimizi verdik sahada. Bir kez daha 10 kişi kaldık ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Maçın sonunda galibiyet golünü de bulabilirdik. Bizimle olan milyonların desteğini sonuna kadar hissettik. Bir sene daha!

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