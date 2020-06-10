Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 922 olduğunu belirten Bakan Koca, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.451.700 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 173.036 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.746 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir.