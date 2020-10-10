Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.649 olduğunu belirten Bakan Koca, 56 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.506.414 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 334.031 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.778 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.



