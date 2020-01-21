-10 derecede şampiyonluk coşkusu

Yiğidolar, ikinci yarıya Beşiktaş galibiyeti ile başladı, en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Yaklaşık 35 dakika boyunca 10 kişi oynayan Yiğidolar, her şeye rağmen maçı kazanmasını bildi. Bu gelişmeler sonrasında Kırmızı-Beyazlı ekibe gönül vermiş olan futbolseverler, Sivas meydanlarında kutlamalara çıktı. -10 derecelik dondurucu soğuk ve kar yağışı, taraftarları durduramadı. Yiğidolar, sabaha kadar zirvede yerini sağlamlaştırmanın ve 3 puanın coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalar sabaha kadar devam etti, şampiyonluk şarkıları söylendi.