Corona Vİrüs salgını kısmen kontrol altına alınmış durumda ve vaka sayısı her geçen gün azalıyor. Ancak, temel ihtiyaç destek kredisi ödemeleri ve başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Corona virüsünün sağlık alanındaki olumsuz etkileri kadar ekonomik etkileri de dünyayı etkiliyor. Ülkemizde pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için üç kamu bankası çok hızlı bir şekilde temel ihityaç desteği kredisi ile harekete geçti. Ziraat Bankasıi Halk Bankası ve Vakıfbank tarafından vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz kredi veriliyor. Krediye ihtiyacı olanlar, Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını ve 10000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranını merak ediyor. 2020 corona virüsü pandemisi nedeniyle uygulamaya başlanan Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sorgulama detayları haberimizde yer almaktadır. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu ve , 10 bin TL'ye varan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Üç kamu bankasının halka sunduğu 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi için başvurular 1 Nisan itibariyle başlamıştı. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın destek kredisi başvuru süreci devam ederken gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından öğreniliyor. SMS ile de bilgilendirme yapılabiliyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden takip edebilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranı şu şekilde olacak;















