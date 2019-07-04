Londra'daki Parliament Hill Athletics Track'ta yapılacak olan Avrupa 10 bin Metre Kupası, 6 Temmuz akşamı 28 ülkeden 134 atletin katılımıyla gerçekleşecek. Katılım listesinde Türkiye'den de 4 isim yer alıyor.

Milliler yarışmada Ali Kaya, Aras Kaya, Sezgin Ataç ve Sevilay Eytemiş ile temsil edilecek. Daha önce 10 bin metrede Avrupa üçüncülüğü ve U23 Avrupa şampiyonluğu bulunan Türkiye rekortmeni Ali Kaya, yarışta güçlü rakipleri arasında podyum kovalayacak. Bu yıl Elmas Lig'de 27:53.39 koşan Ali, halen 27:24.09 ile bu daldaki Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor.

2017'de Minsk'teki Avrupa Kupası'nda dördüncü olan Aras Kaya da bir yandan podyum kovalarken, diğer yandan Olimpiyat barajını zorlayacak. Türkiye 10 bin Metre şampiyonu olan Avrupa U23 bronz madalyası sahibi Sezgin Ataç ise Londra'daki parkurda kişisel en iyisini geliştirmek için pistte olacak.

Kadınlar yarışında ise milli formayı giyecek isim Sevilay Eytemiş, Mersin'de yapılan 2016 Avrupa Kupası'nda 4'üncü olmuştu. 26 yaşındaki Eytemiş'in en iyi derecesi 33:45.55.

Parliament Hill'deki ana program, 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.