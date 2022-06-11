Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Atletizm Federasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşen, 3 bin 200 metrelik 1'inci Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı. Koşu, 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesinde Vali Mahmut Demirtaş’ın start vermesiyle başladı. Sporcular, Kasimiye Mederesesi, Taş sokaklar, Abbara, Ulu Cami ve Zinciriye Medresesi güzergahında yarıştılar.

3 bin 200 metrelik parkurda kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 farklı kategoride 750 sporcu, Mardin merdivenlerinden koşarak ter döktü. Zinciriye Medresesi’nde son bulan koşuda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci olarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olurken, Mardin Halk Eğitim Müdürlüğü sporcusu Ahmet Alkanoğlu 2’nci olarak 9 bin, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Onur Aras 3’üncü olarak 8 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kadınlarda ise, Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Fatma 10 bin, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Derya Kunur 2’nci olarak 9 bin lira ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nuran Satılmış da 3’üncü olarak 8 bin liralık ödülle yarışmayı tamamladı. Koşuda ilk 10’a giren sporculara ödül ve kupaları, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen tören ile verildi.

VALİ DEMİRTAŞ: AMACIMIZ MARDİN’DE SPOR TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK

Burada açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, amaçlarının spor turizmini geliştirmek ve Mardin’in kültürel değerlerini spor ile dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Demirtaş, "Amacımız Mardin’de spor turizmini geliştirmek. Mardin´in hakikaten kültürel değerİ olan yerlerini spor yaparak, dünyamıza ve ülkemize nasıl tanıtabiliriz, hedefimiz o. Parkurumuz yaklaşık 3 bin 200 metre civarındaydı. Amacımız, Taşın dile geldiği, kilinin sanata dönüşmüş olduğu bu kenti en güzel şekilde spor turizmine tanıtmak” ifadelerini kullandı. (DHA)