İtalyan mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden birisi olan makarna tüm dünya mutfaklarında tüketilen bir besindir. Makarna hamurunun yoğrulması, hamurun biçimlendirilmesi ve ardından kurutulması şeklinde üç farklı aşamadan sonra makarna elde edilir. Makarna karbonhidrat bakımından zengin bir besindir. Bu sebeple kilo almaya neden olabilecek bir yiyecektir.

1 tabak makarnanın besin değerleri

1 tabak makarna içerisinde besin değerleri oldukça çeşitlidir. Makarnada bulunan besinler ise şu şekildedir;

- Karbonhidrat (g): 61.18

- Protein (g): 11.6

- Yağ (g): 1.86

- Lif (g): 3.6

- Kalsiyum (mg): 14

- Sodyum (mg): 262

- Potasyum (mg): 88

1 tabak makarna kaç kalori?

1 tam tabak makarna toplamda 314 kaloriye sahiptir. Çeyrek tabak makarna ise 79 kcal olarak belirlenmiştir. Makarna içerisinde %80 oranında Karbonhidrat, oranında Protein ve %5 oranında yağ bulunur. Makarna içerisine eklenen ilave besinler ile bu kalori ve yağ oranları artış göstermektedir.

Makarnanın faydaları nelerdir?

Makarna, özellikle kalsiyum ve demir bakımından zengin bir besindir. Bu besinlerin yanı sıra makarnada potasyum, fosfor, protein ile beraber A, B1 ve B2 vitaminleri bulunmaktadır. Linoleik yağ asidi ile minör yağ bileşenlerini de içeren makarna kolesterol düşürme gibi sağlık açısından farklı etkilere sahiptir.

Makarna yüksek glüten içeren bir besindir. Ayrıca içerisinde bitkisel proteinler ile düşük nişasta da barındırmaktadır. Makarna üretilirken buğdaydan üretilen irmik makarnaya ilave ediliyor. Ek olarak ise yumurta ve farklı sebzeler eklenerek, hamurumsu bir hale getiriliyor. İçerik bakımından zengin olan makarna sayısız faydaya da sahiptir.

Makarna metabolizmada hızlı şekilde enerjiye dönüşebilen bir besindir. İçerisinde bulunan karbonhidratlar, kana daha yavaş karıştığı için tok tutma özelliğine sahiptir. Makarna içerisinde bulunan besinler sayesinde vücuda enerji, mineral ve vitamin sağlar.

Bilinenin aksine fazla kilo almaya sebebiyet vermez. Doyurucu ve her bütçeye uygun bir besindir. Şeker ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Mideye rahatsızlık vermez, kolaylıkla hazmedilir.

Makarna çeşitleri nelerdir?

Makarna daha çok İtalyan mutfağından çıkma bir yiyecektir. Bu sebeple İtalya’da neredeyse 90’dan fazla makarna çeşidi bulunur. Ülkemizde ise en fazla tüketilen makarna çeşitleri şunlardır;

1- Spagetti,

2- Linguini,

3- Fettucini,

4- Fırın makarna,

5- Burgu,

6- Kelebek,

7- Fiyonk,

8- Salyangoz,

9- Ravioli,

10- Lazanya,

11- Kuskus,

12- Pappardelle,

13- Tortellini.

Makarna sosları nelerdir?

Makarna genellikle suda haşlama yöntemi ile yapılan bir yiyecektir. Özellikle haşlamadan sonra ya da haşlama esnasında içerisine eklenen bazı soslar makarnaları daha farklı bir lezzete kavuşturmaktadır. Makarnalarda en fazla kullanılan soslar ise şunlardır;

- Bolonez sosu,

- Kremalı mantar sosu,

- Tavuklu körü sosu,

- Domates sosu,

- Arrabbiata sosu,

- Fesleğen sosu ve Alfredo sosu.

Bu sosların haricinde de damak zevkinize göre çeşitli soslar ilave edebilirsiniz.



