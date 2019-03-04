1 saliseyle kaçan şampiyonluk

Avrupa Salon Şampiyonası’nı Türkiye tek madalyayla kapattı. 30 yaşındaki Emre Zafer Barnes, 60 metre finalinde 1 salise farkla altını kaçırsa da kariyerinin en önemli derecesini elde etti.

04 Mart 2019, Pazartesi 06:07
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1 saliseyle kaçan şampiyonluk

İskoçya’da dün sona eren Avrupa Salon Şampiyonası’nda ilk ve tek madalyamız, 60m’de favori gösterilen Emre Zafer Barnes’ten geldi. 2019’da dünyada en iyi dereceyi (6.55) koşan ikinci atlet konumunda bulunan milli atlet, 60 metre finalinde iyi bir yarış çıkarsa da şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ortalama bir çıkış yapan ve yarışı son ana kadar az farkla da olsa önde götüren Barnes’i, Sloven rakibi Jan Volko son 20 metrede yaptığı atakla (6.60) altın madalyayı elimizden aldı. 30 yaşındaki Emre Zafer Barnes ise saniyenin yüzde biri farkıyla (6.61) Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonluk olmasa da Türkiye, madalya sıralamasına girmeyi başardı.

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