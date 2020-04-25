Yürüyüş yapmak özellikle her gün düzenli olarak yapıldığında oldukça fayda faydaya sahiptir. Yürüyüş yapmak hem kalp ve damar hastalıklarını önlerken hem de stres gibi günlük yorgunluklardan kişileri uzaklaştırmaktadır. Günlük olarak belirli aralıklarda ve saatlerde yapılan yürüyüşler insan sağlığı açısından muhteşem etkilere sahiptir. Özellikle spor yapmaya vakit ayıramayan kişiler 1 saatlik yürüyüşler sayesinde daha zinde ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilirler.

1 saat yürüyüş kaç kalori yakar?

Günlük 1 saat yürüyüş yapıldığında kişilerin yakacağı kalori genellikle kilo ve yürüyüş hızına göre değişir. Ortalama 65 kilo bir bireyin 1 saat boyunca yürüyüş yapması yaklaşık olarak 216 kalori yakılması anlamına gelir.

1 saatlik yürüyüşte hız 3,2 kilometre yani normal düşük tempolu yürüme durumunda bu veriler geçerlidir. Aynı hız ele alındığında 90 kilogram bir birey ise 1 saat yürüyüş sonrasında yaklaşık olarak 258 kalori yakacaktır. Kısacası kilo arttıkça yapılan yürüyüş sonrasında yakılan kalori de artmaktadır.

Yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir?

Günlük spor aktivitesi olarak 1 saat yürümek sağlık açısından pek çok fayda elde edilmesini sağlar. Her gün 1 saatlik yürüyüşün insan sağlığı açısından faydaları şu şekildedir;

- Kalbi ve akciğerleri korur.

- Ömrün uzamasına yardımcıdır.

- Daha verimli ve hızlı kilo verilmesine katkı sağlar.

- Stres ve depresyondan uzaklaştırır.

- Kolesterol seviyesini dengeye alır.

- Kas ve eklemlerin güçlenmesine yardımcı olur.

- Şeker hastalığını kontrol altında tutar.

Yürüyüş ile kilo kontrolü nasıl yapılır?

Her gün düzenli ve ritmik şekilde yapılan yürüyüşler, bireylere zayıflamaya ve kilo verme konusunda yardımcı olur. Her gün özellikle 1 saat boyunca yürüyüş yaparak şikayetçi olduğunuz fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.

Düzenli bir yürüyüş özellikle fazla yağların yakılması konusunda da yardımcıdır. Çünkü yürüyüş sayesinde tüm vücut ve kaslar aynı anda çalışır. Böylece aktif ve düzenli bir yürüyüş ile sadece yılda ortalama 8 kilo vermek mümkündür. Elbette bu süreçte kilo kontrolü sağlamak için tüketilen gıdalara da dikkat etmek gerekir.

Kalori yakmak için doğru yürüyüş

Günlük yapılan yürüyüşlerin etkili olabilmesi için yürüyüş yaparken vücudun nasıl durduğu da önemlidir. Özellikle daha fazla kalori yakmak isteyen kişiler mutlaka yürüyüş şekillerine ve ritimlerine dikkat etmelidir. Yürüyüş esnasında kişinin dimdik durması önemlidir. Ayrıca vücudun her bölgesinin aynı şekilde yürüyüşe eşlik etmesi de gerekir.

Yürüyüşün uykuya etkisi

Yürüyüş yapıldıktan sonra vücut serotonin salgılanmaya başlar. Serotonin maddesi vücutta biriken stresin atılmasına yardımcıdır. Özellikle sürekli uyku problemi yaşayan kişiler günlük 1 saat yürüyüş yaparak daha kaliteli bir uykuya dalabilirler.

Yürüyüşün hafızaya etkisi nedir?

Yürüyüş insan sağlığı açısından sayısız faydaya sahiptir. Özellikle son yıllarda yapılan bir araştırma sonucunda düzenli yapılan yürüyüşlerde kişilerin hafızasının daha aktif çalıştığı görülmüştür. Zamanla yaşa bağlı ortaya çıkan hafıza kaybının yürüyüş sayesinde önlendiği de bu araştırmaların bir sonucudur.



