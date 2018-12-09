1 puanı Muslera kurtardı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, dün akşamki Rizespor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkili performansla takımına önemli katkı yaptı.

09 Aralık 2018, Pazar 07:56
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1 puanı Muslera kurtardı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, dün akşamki Rizespor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkili performansla takımına önemli katkı yaptı.

Tecrübeli isim, kalesinde 2 gol görse de özellikle mücadelenin son anlarındaki başarısıyla Sarı-Kırmızılılar’ın evinde kazandığı 1 puana direkt etki etti.

Maçın başından sonuna kadar birçok pozisyonda önemli hamlelere imza atan Muslera, 90+’te adeta takımını ipten aldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor’un Nijeryalı golcüsü Umar Aminu’nun 90+5’te karşı karşıya pozisyonda kalesine gönderdiği topa geçit vermeyen 32 yaşındaki kaleci, bu kurtarışıyla büyük beğeni kazandı.

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