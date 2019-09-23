"1 puan sevindirici"

Galatasaray’dan 89’da bulduğu golle puan alan Btc Turk Yeni Malatya’da teknik direktör Sergen Yalçın, güçlü bir rakipten geriden gelip puan almanın sevindirici olduğunu söyledi.

23 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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'1 puan sevindirici'

Yalçın, “1 puanı kurtardık ama kazanmak da isterdik. Mutlu ya da mutsuz değilim, ortadayız yani. Gücümüze göre iyi işler yaptık bence. 1 puan sevindirici. Tekrar söylüyorum Galatasaray çok iyi takım, oyuncular çok iyi” dedi.

‘2 yapsalardı biterdi’

Sergen Yalçın şöyle devam etti: “Son bölümde bekleyen takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi. Devamında pozisyon vermemek de iyi. Galatasaray çok iyi takım bunu hemen söyleyeyim, çok iyi transferler yapmışlar. Futbol böyle bir oyun, hep konsantre olmak lazım. Farklı hikayeler var. İlk 25 dakika öne geçsek oyun farklı olurdu. Büyük takım bekleyince iş zor oluyor. 2 yapsalardı maç biterdi. Biz oyunun içinde kaldık, oyuncularım çok direndi onlara teşekkür ediyorum.”

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