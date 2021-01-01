Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.908 olduğunu belirten Bakan Koca, 212 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 24.662.670 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 21.093 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 12.203 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum