1 Milyon Dolar ödüllü Call of Duty: Mobile turnuvası geliyor!

Mobil oyun dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2018 yılında toplam küresel oyun pazarının yaklaşık %50’sini oluşturan mobil oyun sektörünün, 2021 yılına kadar 171 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor.

Tabii pazarı giderek büyüyen böyle bir sektörde oyun dünyasının devleri de pastadan paylarını almaya çalışıyor. Bu pastadan payını almak isteyen şirketlerden bir tanesi de tabii ki Activision. Şirketin geçtiğimiz senenin sonlarında piyasaya sürdüğü Call of Duty: Mobile, oldukça hızlı bir şekilde büyüdü ve en sonunda kendi rekabetçi turnuvasına sahip oldu.

Call of Duty: Mobile 2020 Dünya Şampiyonası

Activision, bugün yaptığı açıklamada Call of Duty: Mobile 2020 Dünya Şampiyonası’nı duyurdu. Bu e-spor turnuvasında gerek nakit gerekse oyun içi kozmetikler olmak üzere 1 milyon dolardan fazla ödül dağıtılacak.

Turnuvanın çevrimiçi elemeleri 30 Nisan tarihinde başlayacak ve 24 Mayıs tarihine kadar sürecek. Daha sonra turnuva başlayacak. Turnuvanın yapısı, ödüllerin nasıl dağıtılacağı ve hayranların turnuvayı nereden izleyeceği gibi detaylar henüz belli değil ancak turnuvayla ilgili bazı detayları oyunun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz sene 1 Ekim 2019’da oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan oyun, ilk haftasında 100 milyon indirmeye ulaşmıştı. Bu haberin yazıldığı an itibarıyla oyunun sadece Google Play Store’daki indirme sayısı 100 milyonu geçmiş durumda.

Şu an dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını e spor müsabakalarını da etkiledi. Call of Duty League, çevrimiçi olarak yeniden başladı ve diğer büyük e-spor alanları da personeller ve oyuncular evlerinde kaldığı için yeni çıkış yolları arıyor.