1 milyar euroluk rakip Fransa!

A Milli Takımımız’ın Euro 2020 Elemeleri’ndeki rakibi olan ve 8 Haziran’da Konya’da ağırlayacağımız Fransa’nın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Didier Deschamps’ın aday kadrosunda 24 oyuncu yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra 2 Haziran’da hazırlık maçında Bolivya ve 11 Haziran’da da elemelerde Andorra ile karşılaşacak Horozlar’da Deschamps, süperstarlarının hepsini milli takıma davet etti ve ortaya da yaklaşık 1 milyar Euro değerinde bir takım çıktı.

3 isim ilk kez çağrıldı

2018’de Dünya Kupası’nı kazanan Fransa’da PSG’den Mbappe, Manchester United’dan Pogba ve Atletico Madrid’den Griezmann’ın yanı sıra Lille’den kaleci Mike Maignan, Lyon’dan sağ bek Leo Dubois ve Barcelona’dan stoper Clement Lenglet ilk kez milli takıma seçildi. Deschamps, Arsenal’den forvet Alexandre Lacazette, Pogba’nın takım arkadaşı olan kanat oyuncusu Anthony Martial’le birlikte İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City ile şampiyonluk yaşayan stoper Aymeric Laporte’yi kadroya davet etmedi.