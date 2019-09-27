1 milyar 385 milyon TL’lik derbi!

Ezeli rekabet Türkiye'nin de en değerli derbilerinden birine sahne olacak. Transfermarkt verilerine göre; 858 milyon 690 bin TL (136.3 milyon Euro) piyasa değeri bulunan sarı-kırmızılılar, sıralamada zirvede yer alırken konuk Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83.6 milyon Euro) lira ile değer sıralamasında 3. durumda.

Sarı-kırmızılılarda Seri, 157 milyon 500 bin, Nzonzi 144 milyon 900 bin ve Lemina ise 94 milyon 500 bin lira ile ligin en değerli oyuncuları. Orta sahada G.Saray üstünlüğü bulunurken forvette F.Bahçe önde. Falcao'nun 63 milyon lira piyasa değeri bulunurken sarı-lacivertli takımda Kruse 75 milyon 600 bin lira ile hem takımının hem de forvet bölgesinin en değerli oyuncusu.

(Sabah)