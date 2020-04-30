Her yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanıyor. Her yıl tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl coronavirüs sebebiyle kutlanamıyor ama sosyal medyada paylaşımlarla 1 Mayıs İşçi Bayramı diğer adıyla Emek ve Dayanışma Günü anlılıyor. Milyonlarca vatandaş 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Emeğin değerini öne çıkartan bu gün yaklaşırken '1 Mayıs resmi tatil mi?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Öte yandan, vatandaşların araştırdığı bir diğer konu ise 1 Mayıs'ta kargo şubelerinin, bankaların ve PTT'nin açık olup olmadığı yönünde.

1 Mayıs resmi tatil mi?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

1 Mayıs PTT ve kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs'ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanızı aramanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.

1 Mayıs nasıl doğdu?

İşçi Bayramı’na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. Ancak bu protestolar tarihte, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi),işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.