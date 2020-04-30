1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs EBA uzaktan eğitim var mı?

Her yıl dünya çapında pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde de pek çok merkezde kutlanıyor. Dünya genelinde 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' olarak kutlanan 1 Mayıs, ülkemizde ise 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanıyor. İlk olarak 1884 yılında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, daha sonraki yıllarda resmen bayram olarak ilan edilmiş ve evrensel bir boyut kazanmıştır.

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Corona virüs nedeniyle işçiler meydanlarda yerlerini alamazken nerelerin açık nerelerin kapalı olduğu merak ediliyor.

Milyonlarca öğrenci ve velini gözü ise 'EBA uzaktan eğitim var mı?' sorusunun yanıtında.

1 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor. Milyonlarca öğrenci 1 Mayıs cuma günü tatil yapacak.

1 Mayıs ülkemizde de 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi. Bu nedenle öğrenciler, 1 Mayıs Cuma günü, EBA üzerinden ders almayacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü anlam ve önemi nedir?

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara göre, Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1911'de kutlandı. Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde ilk kutlayanlar arasına girdi. İstanbul’da ise ilk kez 1912 yılında kutlandığı bilgisi kaynaklarda yer aldı. 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları’nın ardından 1 Mayıs uzun bir aradan sonra ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Ankara'da da Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. 1 Mayıs 1923’te de ilk kez “resmi” olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. Ancak, 1924 yılında “kitlesel” 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Ardından 1925 yılında çıkarılan “Takrir-i Sükun” yasasıyla kutlamalar 1935 yılına kadar yasaklandı.

1980 Darbesi sonrası resmi tatiller arasından çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak ilan edildi.