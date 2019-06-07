Arda Akbulut’a transfer teklifi... Bu sezon ligde Galatasaray ve Alanya, kupada ise Sivas Belediye ile Ümraniyespor karşılaşmalarında forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi için 1. Lig ekibi İstanbulspor düğmeye bastı. Sarı-Siyahlılar, Trabzonspor ile yakın ilişkilerini kullanarak transferi bitirmeyi hedeflerken, Fırtına’dan olumsuz cevap geldi. Bordo- Mavililer, Arda’nın ikinci kaleci olması nedeniyle teklifi reddetti.