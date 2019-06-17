Süper Lig’de olduğu gibi 1. Lig’de de transfer bugün resmen başlıyor. Gündemde en çok konuşulan ise iki isim var.

Birisi 29 gol atarak rekor kıran, gol kralı olan Paixao, diğeri ise Adana Demirspor’la yollarını ayıran Mickael Pote...

Yeni sezonda iddialı kadrolar kurup Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen takımların listesinin en başını iki yıldız süslüyor. Teknik direktör Ümit Özat’la girdiği oruç polemiği nedeniyle gözden çıkarılan ve takım bulması istenen Pote için Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Boluspor’un son derece istekli olduğu vurgulandı.

Paixao el yakıyor

Paixao için ise 7 yıl sonra Süper Lig’den düşen Akhisarspor devrede. Altay’ın 500 bin Euro bonservis belirlediği Portekizli yıldıza Adana Demirspor’un da talip olduğu bilgisi var. Tecrübeli forvetin ise yıllık 600 bin Euro ücret istediği konuşuluyor.