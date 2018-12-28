Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi.

Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği Spor Toto 1. Lig'in 2018-2019 sezonu ilk devresinde, 16 takımda 90 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde Altınordu yabancıyı tercih etmezken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Eskişehirspor da yabancı futbolcu oynatmadı.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7, Altay 6, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor 5, Afjet Afyonspor, Denizlispor ve Hatayspor 4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.

En golcü isim Marco Paixao

Ligde atılan 376 golün 108'i yabancı futbolculardan geldi. 38 yabancı oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligde 12 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao ligin en golcü ismi oldu. Paixao'yu sekizer golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, beşer golle Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, Gazişehir Gaziantep'ten Yonathan Valle ve Ümraniyespor'dan Leandrinho takip etti.

Üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi

Adana Demirspor'da Milan Mitrovic, Balıkesirspor Baltok'dan Andrija Vukovic ve Gençlerbirliği'nde Luccas Claro tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. 1530 dakika sahada kalan bu oyuncuları 1517 dakikayla Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, 1507 dakikayla Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 1493 dakikayla İstanbulspor'dan Aldin Cajic ve 1491 dakikayla Altay'dan Marco Paixao izledi.

AA