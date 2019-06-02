1. Lig’de 121 yabancı oyuncu forma giydi

Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği 1. Lig’in 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde 6 yabancı isim iki takımda da mücadele ederken, Altınordu yine tamamen Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla müsabakalara çıktı.

Giresunspor ile Osmanlıspor’un 12’şer yabancıya şans verdiği ligde, Adana Demirspor ile Birevim Elazığspor 11, Altay ve Gazişehir Gaziantep 9, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Hatayspor 8, Boluspor ile İstanbulspor 7, Abalı Denizlispor, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor 5, Eskişehirspor 4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.

En golcü isim Marco Paixao

Ligde atılan 804 golün 274’ü yabancı futbolculardan geldi.

Sezon sonunda 29 gole ulaşan Altay’dan Marco Paixao, ligin en golcü ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcü yabancı oyuncu unvanının yanı sıra 2002-2003’ten beri 18 takımla oynanan ligde en golcü isim rekorunu da eline geçirdi.

Paixao’yu 16 golle Adana Demirspor’dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor’dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle Abalı Denizlispor’dan Muhammed Kehinde takip etti.

İstikrar abideleri

Altay’da Marco Paixao, Adana Demirspor’da Mickael Pote, İstanbulspor’da Aldin Cajic, Ümraniyespor’da Andreas Vasilogiannis, Abalı Denizlispor’da İsmail Aissati, 34 haftalık normal sezonda 33 maçta sahada kaldı.

En fazla forma giyenler

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 2018-2019 sezonunda play-off maçları hariç en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle:

Futbolcu Takım Maç Süre (Dk) Sarı kart Kırmızı kart Gol

İsmail Aissati Abalı Denizlispor 33 2935 7 0 3

Marco Paixao Altay 33 2931 6 0 29

Adam Stackhowiak Abalı Denizlispor 32 2880 2 0 0

Emmanuel Akabueze Boluspor 32 2790 5 0 9

Andrija Vukovic Balıkesirspor 31 2751 3 1 0

Luccas Claro Dos Santos Gençlerbirliği 31 2745 4 0 1

Guy Landel Giresunspor 32 2742 5 0 4

Mickael Pote Adana Demirspor 33 2740 4 0 16

Wellington Nascimento İstanbulspor 30 2687 8 1 0

Aldin Cajic İstanbulspor 33 2543 5 0 6

İHA