Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Başkanlığı'na adaylığını resmen ilk açıklayan isim oldu. Diğer adayın da Servet Yardımcı olması bekleniyor. Yardımcı henüz resmi açıklama yapmadı ama kendisine 19 kulübün temsilen destek açıklaması geldi.

1. Lig kulüplerinden Yardımcı'ya destek

1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, yaptığı yazılı açıklamada "4 Nisan 2022 tarihinden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan, yaklaşık son 10 yıldır TFF Baykan Vekili olan ve 5 yıldır UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak ülkemizi Avrupa'da temsil eden Spor Yöneticisi Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz." denilerek, seçimde Servet Yardımcı'ya destek vereceklerini ilan etti.







