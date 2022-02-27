1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Eğitimleri Tamamlandı

Farklı illerden kursa katılım sağlayan antrenör adayları, 5 gün boyunca yoğun bir eğitim programından geçti.

1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu’nda, Ataşehir Golf Kulübü PGA Pro. Oğuzhan Küçük, İstanbul Golf Kulübü PGA Pro. Andrew McNabola ve Milli Takım baş antrenör yardımcısı Nejla Gerçek’in verdiği eğitimlerde, golfte teorik ve uygulamalı teknik-taktik çalışmalar, öğrenme ve öğretme yöntemleri, özel antrenman bilgisi, çocuklar için golf, çocuklara golf öğretme yöntemleri, golf için fitness ve golf kuralları gibi konular işlendi.

Kursun son gününde sınavlara tabi tutulan antrenör adayları, sınavlardan geçmeleri durumunda 1. Kademe Yardımcı Antrenör olmaya hak kazanacaklar.

Kursun sonuçları ilerleyen günlerde Türkiye Golf Federasyonu’nun www.tgf.org.tr Web sitesinde yer alan “Duyurular” kısmından ilan edilecektir.



