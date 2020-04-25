1 hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı, faydaları nelerdir?

Hurma hem besin kaynağı olarak hem de lezzet açısından en çok tüketilen kaynaklar arasında yer almaktadır. Birçok kişi ise özellikle 1 hurmanın kaç kalori olduğunu merak ediyor. Genel olarak 1 hurma yaklaşık 15 gr. ağırlığındadır. Bir hurmada ise 42,2 kcal kalori bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde vücut için önemli olan farklı besin kaynakları bulunuyor. Bunlar içerisinde potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve yüksek lif olduğunu söylemek mümkün. Özellikle besin değeri olarak anlatmak gerekirse;

- 1 adet hurma 9,8 gram karbonhidrat içermektedir,

- 1 adet hurma 0,3 gram protein içerir,

- 1 adet hurma 0,1 gram yağ içermektedir,

1 adet hurmanın besin değeri

Besin kaynağı açısından hurma en önemli yiyecekler arasında gelir. 1 adet hurma farklı miktarlar üzerinden değişik besin kaynakları barındırır. Özellikle demir, folik asit, yüksek lif oranı, kalsiyum ve potasyum gibi kaynaklar vücut sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

1 hurma kaç kalori?

Hem sağlık noktasında hem de diyet açısından pek çok insan bir hurmanın kaç kalori ettiğini merak ediyor. Günlük öğün içerisine katılmalı mı ya da ne kadar katılmalı gibi sorular ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bir vurma içerisinde 42,2 kcal kalori olduğunu söylemek mümkün. Gün içerisinde fazla abartmadan dengeli şekilde tüketmek büyük öneme sahiptir. Özellikle enerji bakımından karbonhidrat içerdiği için zinde bir zaman geçirebilmek adına tüketilebilir.

Hurma kilo aldırır mı?

Karbonhidrat insan vücudunda en önemli enerji kaynağıdır. Ve gereğinden fazla tüketildiği zaman kalanı yağ olarak depo edilir. Bu nedenden dolayı hurma kilo aldırır mı sorusuna cevap olarak, günlük ihtiyacın üzerine çıkılmak suretiyle tüketilmesinin kilo aldıracağını söylemek mümkün. Özellikle diyet uygulayan kişiler mutlaka günlük hurma tüketimi noktasında dikkat etmelidir. Gün içerisinde alınması gereken kalori vücut indeksine bağlı olarak tespit edilmelidir. Böylece herhangi bir sorun yaşanmadan dengeli şekilde hurma üzerinden hem gerekli besin kaynakları elde edilir hem de fazla kilo alımının önüne geçilir.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Pek çok farklı etkisi ile vurma bazı önemli faydalar sağlıyor.

- Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığa ve hazımsızlığa iyi gelmektedir,

- Uzun süre açlık esnasında özellikle Ramazan aylarında, bağırsak faaliyetlerini düzenleme imkanı sağlar,

- B1 ve B2 vitamin içeriği sayesinde sinir sistemini koruyarak beyin faaliyetlerini sağlıklı şekilde düzenler,

- Vücudu dinlendirici bir etkisi bulunur,

- Antioksidan içerir,

- Cildi güzelleştirir,

- Kanserden koruyucu bir etki yaratır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur,

Hurma ne zaman tüketilmeli?

Hurma gün içerisinde dengeli şekilde mutlaka tüketilmelidir. Özellikle sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil ederken, gün içerisinde zinde ve enerjik alma şansı sağlar. En önemlisi Ramazan aylarında oruç tutarken vücut direncini güçlü tutmak konusunda oldukça önemlidir.



