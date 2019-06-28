1 haftada 10 bin kombine!

Bordo-Mavililer’de genel kombine satışı dün başladı. 10 gün önce geçen sezon kombinesi olanlar için yenileme dönemi başlarken, yönetim bu alanda hedeflediği rakamı yakalayamadı. 15 bin kombine sahibinden sadece 3 bin 500’ü yeni sezon için de yerini ayırttı. Bilet fiyatlarını 350 TL ile 6 bin TL arasında belirleyen Bordo- Mavili yönetim, genel satıştan ise umutlu. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ilk bir haftada 10 bin kombine satmayı hedefliyor.

Umut gurbetçilerde

Kombinelerde ilk etapta hedeflenen rakamlara ulaşılamazken forma satışlarının ise oldukça iyi gittiği öğrenildi. TS Clublar’a akın eden Trabzonsporlu futbolseverler, 11 bin yeni sezon forması satın aldı. Gurbetçilerin yaz döneminde Trabzon’u ziyaret etmesi nedeniyle Temmuz ve Ağustos aylarında forma satışlarının daha da artması bekleniyor.