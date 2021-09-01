1 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 290 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte iyileşen sayısı ise 15.164 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 23.946 olarak açıklandı.
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 23.946 olarak açıklandı, 290 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 302.869 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.