1 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.572 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 47 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 271.1705'e yükseldi, can kaybı ise 6.417 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.572 olduğunu belirten Bakan Koca, 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 7.247.935 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 271.705 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 6.417 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.