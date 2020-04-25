Ortalama 1 adet domates 110 gramlık bir ağırlığa sahiptir. Bu miktar içerisinde 17 kcal kalori yer aldığını söylemek gerekir. Diğer besin değerlerine bağlı olarak miktarları yüzdeye göre değişkenlik göstermektedir. Bunu maddeler halinde anlatmak gerekirse 110 gramlık bir domates içerisinde;

- 17 kcal kalori,

- 2,6 gr Karbonhidrat,

- 0,9 Lif,

- 0,9 Protein,

- 0,2 yağ,

- A vitamini 84 miligram,

- C vitamini 24,5 miligram,

- 242 miligram,

- Kalsiyum 14 miligram,

- Demir 0,5 miligram

Yüzdelik dilime vurulduğunda farklı miktarlar üzerinden, bir domates içerisinde bu besin kaynakları değişkenlik göstermektedir.

1 domatesin besin değeri

Pek çok vitamin ve mineral kaynağı olarak büyük öneme sahip olan domates, aynı zamanda diyet açısından da önemli bir yer teşkil etmektedir. Düşük kalorili olması ve yüksek lif bulunması nedeniyle diyet üzerinden kilo kontrol noktasında önemli bir yer teşkil ediyor. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde kanser önleyici bir etki sağlamaktadır. Bu yüzden mutlaka gün içerisinde tüketilmeli ve özellikle diyetlerde belirli oranlar üzerinden yer almalıdır. Diğer besin kaynakları ile yüzde açısından karşılaştırıldığında;

- %95 daha az kalori,

- %90 daha düşük karbonhidrat,

- 0 üzerinden daha az protein,

- Yine 0 daha düşük yağ seviyesi,

Diğer besin kaynaklarına göre bu yüzdeler açısından bakıldığında diyet noktasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Domates özellikle hem sağlık açısından hem de diyet noktasında büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı pek çok insan domatesin içerdiği besin kaynaklarını ve kaç kalori olduğunu merak etmektedir. Bu konuda bir domates içerisinde ortalama 17 kcal kalori bulunduğunu söylemek mümkün. Tabii domatesin ebadına ve türüne bağlı olarak 19 kcal kaloriye kadar çıkma potansiyeli sergilemektedir. Bu miktar kilo kontrolünü ele almak isteyenler adına özel bir olanak tanıyor.

1 domates içerisinde bulunan besin kaynakları nelerdir?

Domates kilo vermek ve dengeli diyet uygulaması gerçekleştirmek için önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır. Ancak domates sadece bununla sınırlı kalmaz. Ayrıca içeriğinde bulunan önemli vitamin ve mineraller sağlık açısından büyük öneme sahiptir.

- Yüksek lif oranı,

- Düşük karbonhidrat,

- Potasyum,

- Kalsiyum,

- Demir,

- A ve C vitaminleri,

Cihaza bağlı olarak günlük tüketmemiz gereken domates miktarını hesaplayabilirsiniz. Özellikle yüksek lif bulunması ve düşük kalori içermesi her açıdan önemli besin kaynağı olmasına katkı sağlıyor. Bu yüzden diyet başta olmak üzere sağlıklı beslenme noktasında domates mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir.

Farklı amaçlarda tüketilebilen domates

Domates pek çok değişik amaç doğrultusunda farklı yöntemlerle tüketilmektedir. Önemli besin kaynağı içeren ve diyet listesine giren domates; tek başına ya da farklı salatalar eşliğinde tüketilebilir. Aynı zamanda değişik yemekler içerisinde hem lezzet katmak amaçlı hem de domates tüketmek noktasında önemli bir olanak sağlamaktadır.