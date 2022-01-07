Liglerde heyecan sürerken İddaa oynayanlara rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. İşte Can Tongo'nun 08-09-10 Ocak Fanatik İddaa tahminleri:

Alanya-Başakşehir Gol Var 1.59

Alanyaspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Başakşehir ise zirve yarışından kopmak istemiyor. Favori konumundalar ve iyi bir performans sergiliyorlar fakat bu maçta KG Var bahsi daha banko.

Kasımpaşa-Hatay Gol Var 1.56

Kasımpaşa küme düşme hattında bulunuyor, eğer buradan uzaklaşmak istiyorlarsa acilen puan veya puanlar almalılar. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise üç puan için sahaya çıkacaktır. KG Var mantıklı seçim.

Galatasaray -Giresun 1 1.53

Galatasaray bu maçta dolu tribünlere oynayacaktır. Yönetim bilet fiyatları konusunda ciddi bir indirim yaptı. Bu karşılaşmada bu durum takımı olumlu etkileyecektir. Galatasaray iç sahada kazanır.

Gaziantep-Karagümrük 1 1.96

Antep ligde iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Dört maçtır kaybetmiyorlar. Karagümrük ise Volkan Demirel ile çıkış peşinde fakat ilk mağlubiyetlerini alacaklarını düşünüyorum.

Hoffenheim-Augsburg 1 1.45

Hoffenheim son 6 maçta da kaybetmedi ve ligde Avrupa potasının içerisine kendini soktu. Augsburg çok takdir ettiğim bir oluşum olsa da, bu maçta Augsburg’a şans vermiyorum. Hoffenheim iç sahada kazanır.

Leipzig-Mainz 1 1.63

Leipzig sezon başında Jesse Marsch ile yeni bir yola girmişti. Bu birliktelik iyi sonuçlanmadı ve yollar ayrıldı. Ligde 10. Sıraya kadar gerileyen ekip bu arayı iyi değerlendirdiği düşüncesindeyim. Leipzig kazanır.

Leverkusen-U.Berlin Gol Var 1.54

Leverkusen son 4 maçını kazanamadı. Ara olması Leverkusen’in işine geldiği kanaatindeyim. Union Berlin dengeli bir ekip. Buna rağmen bu karşılaşmaya gollerin damga vurmasını bekliyorum.

E.Frankfurt-Dortmund üst 1.42

Eintracht Frankfurt, büyük maçları iyi oynayan bir ekip. Son 3 maçında da kazanarak ritim bulan Frankfurt çok moralli. Dortmund bu maçın favorisi olsa da taraf bahsi riskli. 2.5 olan gol barajı aşılır.

Cagliari-Bologna Gol Var 1.59

Cagliari açısından bu sezon pek olumlu geçmiyor. Düşme hattından bir türlü uzaklaşamıyorlar. Bologna ise Sassuolo deplasmanında iyi gözükmüştü. Bu maçta favorim Bologna olsa da, KG Var bahsi daha güvenilir.

Torino-Fiorentina ÇŞ 0-2 1.30

Torino bu sezon bir ileri, iki geri şeklinde devam ediyor. Sezonu orta sıralarda bitirecekler gibi gözüküyor. Fiorentina’yı çok beğeniyorum. Bu deplasmandan da puan çıkaracaklardır.

Napoli-Sampdoria Gol Var 1.67

Napoli ligde zirve yarışını kovalasa da bazen çok acayip puan kayıpları yaşayabiliyor. Sampdoria ise gol yollarında beğendiğim bir ekip. Bu maçta tarafların goller bulmasını bekliyorum.

Genoa-Spezia İY 0.5 üstü 1.35

Genoa bu sezon ligden düşebilecek sinyallerini net bir şekilde veriyor. Spezia’nın da ligde kalması kolay değil. Bu senenin iki vasat altı takımının maçında erken gol bekliyorum.

Göztepe-Antalya 1 2.00

El Maestro yönetimindeki Göztepe takımı her ne kadar ofansif ve göze hoş gelen bir futbol oynasa dahi istenilen puanları alamıyor. Fakat ben bu maçla bu talihsiz seriyi kıracaklarını düşünüyorum ve çıkışa geçeceklerini öngörüyorum.

Rize- Beşiktaş 2 1.90

Kupa mesaisinden dönecek olan Beşiktaş, Önder hoca ile ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Son maçlardaki istekli oyun ve olumlu sinyaller veriyorlar. Bu deplasmandan galibiyetle dönerler.

Roma-Juventus 2 2.03

Roma bu sezon Jose Mourinho yönetiminde beklentinin altında kaldı. Ligin zirve yarışından uzak kaldılar. Juventus ise belki de en büyük hayal kırıklığı konumunda. Allegri’nin öğrencileri bu deplasmandan zor da olsa galibiyet çıkarır.

Inter-Lazio 1 1.39

Ligin zirvesinde yer alan Inter, iç sahada Lazio’yu konuk edecek. Anlayış değişikliğine giden ve Sarri ile istenilen futbolu ortaya koyamayan Lazio puan çıkaramaz.

Man.Utd-A.Villa Gol Var 1.62

Ragnick yönetimindeki Manchester United çok eleştiriliyor. Son Wolves ve Newcastle maçlarında takım çok kötü gözüktü. Gerrard yönetimindeki ekibi takdir ediyorum. Karşılıklı goller bekliyorum.

Fenerbahçe -A.Demir Gol Var 1.62

Fenerbahçe henüz bir teknik direktörle anlaşmadı. Adana Demir son dönemin en formda ekiplerinden biri. Bu maçta iç sahada olsa da MS 1 demiyorum. Karşılıklı goller ideal.