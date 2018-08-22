Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da basın toplantısı düzenleyen Mirkovic, Beşiktaş’ın büyük bir takım olduğunun farkında olduklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Mirkovic, yıldız futbolculardan kurulu bir takımla karşılaşacaklarını anlatarak, "Kesinlikle kolay olmayacak ancak biz vazgeçmeyeceğiz. Zor olacak ama yılmayacağız. Beşiktaş’a nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Yarınki maçın son olmadığına işaret eden Mirkovic, "Rakip takımdan korkmuyorum. Söz konusu olan spor, futbol, biz hazırlığımızı yapıp yarışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Umutlu olduklarını aktaran Sırp teknik adam, başarılı olup olmayacaklarını bir hafta içerisinde göreceklerini söyledi.

Basın toplantısına katılan futbolcu Milan Smiljanic de takımına güvendiğini belirterek, "Bu maç bize çok şey kazandırabilir. Hazırlığımız devam ediyor. Sahamızda gol yemeyeceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad’daki Partizan Stadı’nda yapılacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30’da başlayacak.

BELGRAD (AA)