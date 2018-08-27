Ziya Doğan: “Çok genç bir takım kurduk”

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde kulüp basın sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, Geçtiğimiz pazar günü Yeni Şehir Stadyumunda Sivas Belediyespor’la hazırlık maçı yaparak sahalarında sezonu açtıklarını hatırlatarak, “Hazırlık döneminde oldukça iyi çalıştık. Bazı oyuncularımız bizden ayrılmak istedi. Ben onlardan daha zeki değilim ama daha tecrübeliyim. Bir abi gibi baba gibi kendilerine hayatın nerelere gideceğini, yaptıkları hareketlerin onları nereye götüreceğini izah ettim, yol gösterdim. Uyanlar kaldı, uymayanlar gitti” dedi.

Çok genç bir takım kurduklarını fakat takım olduklarını kaydeden Doğan, “Rakiplerimiz milyonlarca dolar harcıyorlar. Hiç önemli değil. Şartlar eşit giderse, lobiler faaliyete geçmezse biz herkes kadar iddialıyız. Ama bu takıma sabırlı olacağız. Bazı futbolculardan ‘Ben Gümüşhane’yi sevemedim, benim ayaklarım geri geri gidiyor’ diyen oldu. Bu tür zihniyetteki adamlar bu takımda olmayacaklar. Onun için kolej havasında takım oluşturdu” diye konuştu.

Erzurum kampında maç günü bile idman yaptıklarını ifade eden Doğan, “İyi yüklemeler, laktak testleri yaptık. Antrenmanlar nereye kadar bize fayda sağlamış onu gördük. Futbolcuların eşik sınırlarını belirledik. Gelişmelerini takip ediyoruz. Oradaki idmanların çok verimli geçtiği ortaya çıktı. Değerler oldukça yükseldi. Doğru yoldayız. Eksiklerimizi de 1-2 hafta içerisindeki değişik antrenmanlarla tamamlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Sivas maçı sırasında Yeni Şehir Stadyumunu görünce çok üzüldüğünü kaydeden Doğan, “1-0 yendiğimiz maçın ardından sahaya çıktığımda çimlerin yandığını gördüm. Geçen yıl ligin en iyi zeminlerinden birisiydi. Dün sahayı gezdim. Lütfen yetkili arkadaşlardan biz bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Stadyumla ilgilenen arkadaş hasta olmuş. Bu stat bir kişiye mi bağlı. Hep sabır, hep sabır. Kurumsallaşıyorsak yan faktörlerde bize yardımcı olacak. Herşeyi teknik adamlardan ve yönetimden beklememek lazım. Bu çağda stat yanar mı? 3 aydır boştu. Pırıl pırıl bir stat bekliyorduk. Artık kafamızın rahat olması lazım” dedi.

Transferde hareketli bir dönemin içerisinde olduklarını dile getiren Doğan, “Şahin bizimle idmanlara çıkıyor. Tugay, Yunus Emre, Burak Kaan Kelleci ile imzaları attık. Takımda geçen yıldan Hasan Hüseyin, Fırat, Muharrem, Musa Sinan kaldı. Şu anda 26 kişiyiz. Başakşehir’den bir oyuncu ve bir de santrafor peşindeyiz. İki tane önemli stoperimiz gitti. Şuana kadar kimseye bonservis vermedik. Elimizdeki mevcutlarla bu ihtiyacı gidereceğiz. 2-3 santrafor alternatifi var” ifadelerini kullandı.

Günde iki idmanla hazırlıkların devam ettiğini, mantıklı transferler yaptıklarını dile getiren Doğan, “Geleceği düşündük. Herkes kadar iddiamız var, sadece biz şampiyonluğa oynamıyoruz. Yerel seçimler nedeniyle Belediyeler kulüplere çok yardım ediyor, anormal paralar harcıyorlar” diye konuştu.

Sosyal medyadaki yalan transfer haberlerine ateş püsküren Doğan, “Yerel medyadan çok şey bekliyorum. Doğru bilgi çok önemli. Her dakika halkımızı bilgilendirelim. Sabri’yi bile istediğimiz konuşuluyor sosyal medyada. Bugün ismini bile bilmediğimiz bir oyuncuyu aldığımız konuşuluyor” diye konuştu.

Kulüpte daha önce hiçbir şeyin geleceğe yönelik yapılmadığını sadece günü kurtarmaya yönelik yapıldığını savunan Doğan, “Bu yıl aldığımız oyuncuların en az 7-8’i seneye bu takımda as oyuncu olacak. Olgun, tecrübeli, abi oyuncular da lazım ama bu birden olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.