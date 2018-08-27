Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın ve 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 1. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: Abdullah Volkan Aydın
16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor: Burak Demirkıran
29 Ağustos Çarşamba:
14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tuğrul Akkoyun
14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor: Can Durgut
15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor: Burak Filik
15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor: Adem Korkmaz
15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Yasin Kalcıoğlu
15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor: Abdullatif Ayhan
15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: Olcay Yıldırım
15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: Yusuf Adnan Kendirciler
15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor: Muhammed Sevim
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor: Hasan Kılıçarslan
16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor: Levent Buğra Vartemel
16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911: Özgür Sevinç
16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor: Kadir Özgöde
16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor: Levent Gümüşdere
16.30 Maltepespor-Beylerbeyi: Hakan Tezcan
16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor: Alper Akarsu
16.30 Kütahyaspor-Ödemişspor: Veysel Karani Özkan
16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor: Kemal Ögen
18.30 Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor: Alirıza Tufan Çerçioğlu
AA