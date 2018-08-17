UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Zenit, ilk maçta 4-0 yenildiği Belarus ekibi Dinamo Minsk'i ikinci maçta Rusya'da ağırladı. Zenit, 48 dakikada 10 kişi mücadele etmesine ve uzatmada gol yemesine rağmen ancak son 11 dakikada 4 gol birden bularak Dinamo Minsk'i 8-1 mağlup etti. Zenit, uzun yıllar unutulmayacak bu geri dönüş ile adını Play-Off turuna yazdırdı.

90 dakikada 4 gol, 1 kırmızı

Belarus'ta ilk maçı 4-0 kaybeden Zenit, taraftarı önünde 22. dakikada Paredes ile öne geçti. 66'da Noboa farkı ikiye çıkartırken 72. dakikada ilk golü atan Paredes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi ile mücadeleyi sürdüren Zenit, 75 ve 78. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 4-0 tamamlanırken maç uzatmaya gitti.

Uzatmada 5 gol daha

Uzatmada deplasman ekibi Dinamo Minsk, 99. dakikada Yahaya'nın attığı golle büyük bir avantajı yakaladı. Fakat Zenit, uzatmanın son 11 dakikasında mucizeyi gerçekleştirip 4 gol birden buldu. 109'da Driussi skoru 5-1 yaparken Artem Dzyuba, 115. dakikada Zenit'e turu getirecek skoru getirdi ve takımını 6-1 öne geçirdi. 120. dakikada Mak, Zenit adına iki gol daha bulurken skoru 8-1 yaptı ve Zenit play-off turuna adını yazdıran taraf oldu.