Zelda oyunlarının yapımcısı, MMORPG türü hakkında konuştu?

Röportajda merak edilen birçok soruyu yanıtlayan Miyamoto, kendisinin MMORPG yapmak istemediğini belirtti. Son Zelda oyunuyla birlikte Nintendo'nun aynı Zelda'ya benzeyen bir MMORPG yapmasını isteyen oyuncu kesimi ise böylelikle cevabını almış oldu. Geçmiş yıllarda MMORPG'nin popüler bir tür olduğunu söyleyen Miyamoto, MMORPG türünü kendi stiline uyduramadığını açıkladı.

Miyamoto, MMORPG yapmak istemiyor

Ancak tabi ki bu açıklama, Nintendo tarafının Zelda markasıyla çevrimiçi bir oyun yapmasına engel değil. Şaka bir yana belki de Nintendo Zelda'yı kullanarak bir Battle Royale oyunu bile yapabilir. Splatoon gibi yeni türlere el attıktan sonra kendi tarzını ortaya koyan Nintendo, belki de Battle Royale anlayışını baştan aşağıya kadar değiştirecek bir oyunlar karşımıza çıkabilir.

Bir sonraki Zelda oyunu üzerinde çalışmaya başladığını geçtiğimiz dönemlerde açıklayan Nintendo, bakalım yeni Zelda oyununda ne gibi yenilikleri seriye kazandıracak? Hep beraber göreceğiz.



