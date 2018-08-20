Zeki Yavru, yeniden Trabzonspor'da

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL üzerinden 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

20 Ağustos 2018, Pazartesi 18:46
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Trabzonspor, serbest statüde bulunan Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. 

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.  

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

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