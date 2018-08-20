Trabzonspor, serbest statüde bulunan Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcuya;
* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,
* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,
* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,