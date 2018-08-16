İspanyol kulübü Real Sociedad, 21 yaşındaki futbolcu Yusuf Yazıcı için Fırtına’ya 13 milyon Euro (89 milyon TL) artı yüzde 25 pay teklif etti. Ancak Bordo-Mavili yönetim, bu öneriyi reddetti. Genç oyuncu için 20 milyon Euro (137 milyon TL) talep eden Karadeniz temsilcisi, bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay istiyor. İspanyol temsilcisi, buna benzer bir öneriyle Trabzonspor’un kapısını çalarsa, yönetim kurulu bir araya gelecek ve Yusuf’un geleceğine karar verecek.